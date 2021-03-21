Еще 1 371 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице выздоровел еще 1 371 пациент с ранее диагностированной коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

"В столице выздоровел еще 1 371 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 931 296", – уточняется в сообщении.

Согласно последним данным, за сутки в Москве выявлено 1 511 новых случаев COVID-19. Госпитализация потребовалась 692 человеку.

Также известно, что за сутки в столице скончались 50 пациентов с ранее диагностированной пневмонией и выявленным COVID-19.

В России за последние сутки выявили 9 299 новых случаев коронавируса. Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 4 456 869 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

