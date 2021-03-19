В ВОЗ усомнились, что победить коронавирус удастся до конца этого года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что до конца этого года вряд ли удастся одержать полную победу над коронавирусом. По ее мнению, предположений об отмене международной ЧС в связи с пандемией делать не следует, пишет РИА Новости.
"Решение о завершении ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. – Прим. ред.) зависит от ситуации, и, к сожалению, мы видим цифры, поэтому сейчас никаких предположений делать не следует", – сказала она.
Вуйнович отметила, что важно именно победить вирус, а не отменить пандемию.
"Вряд ли удастся одержать полную победу до конца этого года, но в наших силах снизить госпитализации, смерти и заболеваемость", – заключила она.
Ранее ВОЗ оценила вакцинацию от COVID-19 в России. Мелита Вуйнович отмечала, что ситуация в РФ находится под контролем.
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