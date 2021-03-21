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Москва 24

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Общество

11:00

В России выявили 9 299 новых случаев коронавируса

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 9 299 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, как сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Выявлено активно 1 117 (12,0%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.

В Москве выявлено 1 511 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 881, в Московской области – 648, в Нижегородской области – 346, в Ростовской области – 243.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 456 869 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Республике Тыва подтвердили наименьшие темпы прироста за сутки – 0%.

За последние сутки в России зарегистрирована 371 смерть из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период наблюдений в стране умерло 95 030 человек с коронавирусом.

За прошедшие сутки были выписаны 8 743 вылечившихся от COVID-19 пациента. Всего по России коронавирусом переболели 4 069 395 человека.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения ранее усомнились, что победить коронавирус удастся до конца 2021 года. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала обратить внимание на снижение числа госпитализаций и заболеваемости.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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