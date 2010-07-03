Киркоров назвал имя своего преемника

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Певец Филипп Киркоров назвал Сергея Лазарева, который в 2019 году выступит от России на "Евровидении", своим преемником, сообщает сайт "Дни.ру".

"Считаю, что Сережа Лазарев – мой преемник. Яркий, амбициозный, живет сценой. Точно так же я считаю себя учеником и преемником Валерия Леонтьева", – признался исполнитель.

Киркоров уверен, что на международном конкурсе Лазарев покорит сердца публики. "Он почти стал победителем несколько лет назад, поэтому теперь все должно быть идеально", – добавил поп-король.

Композицию, с которой Лазарев поедет выступать, написала команда Филиппа Киркорова. Она же ставила танцевальный номер.

Ранее букмекеры назвали основных претендентов на победу в "Евровидении" в Тель-Авиве. Среди фаворитов, помимо Лазарева, участники из Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Италии, Кипра и Ирландии.

