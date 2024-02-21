В РФ потребовали прекратить продажу запрещенных цветков ипомеи трехцветной

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Общественная потребительская инициатива (ОПИ) направила запросы в МВД, Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой изъять семена цветка ипомеи трехцветной из оборота. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным СМИ, в стране все еще продолжается продажа этих семян. Сейчас купить их можно в специализированных интернет-магазинах, на маркетплейсах и в садоводческих магазинах в рознице. Семена растения продаются по 0,5–1 грамм без ограничений количества упаковок. Однако, уточнили в ОПИ, значительный размер сбыта, пересылки, приобретения, хранения или перевозки начинается уже с 3 граммов, то есть 3–6 упаковок.

Глава ОПИ Олег Павлов сказал, что недобросовестные предприниматели, продолжая продавать товар, совершают преступление и ставят под угрозу уголовного преследования неосведомленных потребителей. Газета также направила запросы в соответствующие организации по поводу будущего изъятия семян цветка из розничной и онлайн-продажи.

В Госдуме уверены, что в такой ситуации гражданам нужно разъяснить, в частности, появление уголовного наказания за выращивание цветка. Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов направил соответствующие запросы в Минсельхоз и Генпрокуратуру. По его словам, учитывая, что продажа семян продолжается, важно максимально информировать россиян о том, что можно и что нельзя делать.

Он отметил, что незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому важно сделать так, чтобы даже пожилые люди, которые несколько лет выращивают цветок, не подпали под статью УК РФ.

В самом депутатском обращении Нилов ссылается на ученых-ботаников, которые сами не всегда могут отличить запрещенный вид цветка от его разрешенных сортов, особенно во время его цветения. Как заявили в Институте физиологии растений имени К. А. Тимирязева, им неизвестно, содержится ли в цветке наркотик, и о запрете растения в других странах они не слышали.

В Минсельхозе изданию рассказали, что ипомея трехцветная не входит в зону компетенции ведомства, поскольку не относится к сельскохозяйственным растениям. "Известия" также направили запросы в онлайн-магазины, маркетплейсы и торговые сети, продолжающие продавать семена, с просьбой прокомментировать ситуацию.

Так, в пресс-службе Wildberries указали, что компания не допускает размещения на площадке товаров, запрещенных для продажи законодательством России и других стран. Маркетплейс постоянно мониторит витрину товаров на наличие подобной продукции и удаляет карточки запрещенных товаров. Там уточнили, что семена сняты с продажи.

Ландшафтный дизайнер Татьяна Моисеенко полагает, что для снятия цветка с продажи потребуется время, это будет зависеть от работы с торговыми сетями, реализующими данный товар. Она предполагает, что на это потребуется хотя бы один летний сезон. При этом нужно разъяснить новые нормы населению, чтобы избежать ситуаций, когда опытных садоводов начнут штрафовать или привлекать к иной ответственности за незнание закона, добавила она и отметила, что была удивлена решением отнести этот цветок к психотропным растениям и не понимает, почему это нужно было сделать именно сейчас.

Ранее сообщалось, что за выращивание ипомеи трехцветной в большом количестве россиянам может грозить уголовная ответственность до двух лет лишения свободы. Как рассказал депутат ГД Сергей Гаврилов, в семечках растения содержатся галлюциногенные вещества.

Ипомею трехцветную запретили выращивать в большом количестве в России