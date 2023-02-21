Психолог рассказала, что дарить защитницам Отечества на 23 февраля

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Психолог Наталья Наумова рассказала, что можно подарить на 23 февраля женщинам, которые служат в Вооруженных силах России, сообщает "Вечерняя Москва".

Она подчеркнула, что в военном деле задействовано много женщин, которые отличаются сильным характером, стойкостью духа и особой энергетикой.

"И хотя язык не поворачивается назвать таких девушек слабым полом, они все равно, несмотря на звания и военную форму, остаются женщинами. Они такие же мамы, сестры, тети, дочери, супруги, как и любая другая женщина. Их отличие только в том, что они служат своей стране. Как говорится, есть такая работа – Родину защищать", – отметила специалист.

По ее словам, таких женщин следует поздравлять с Днем защитника Отечества, как и любого военного человека. Подарки могут быть такими же, как на 8 Марта, добавила Наумова. В частности, она предлагает преподнести защитницам букеты цветов, сладости, косметологические процедуры, поход в ресторан.

Выбирать подарок она рекомендует исходя из интересов конкретной женщины, чтобы презент пришелся ей по вкусу. Самое главное, по ее мнению, не оставить таких дам без внимания.

Ранее московские отделения ЗАГС открыли запись на регистрацию браков на 23 февраля 2023 года.

До этого москвичи не имели возможности пожениться в указанную дату в связи с тем, что 23 февраля отделения не работали.

Торжественные церемонии будут проходить во Дворцах бракосочетания № 1 и 4, а также на выездных локациях: в особняках "Роял" и Спиридонова, усадьбе Муравьевых-Апостолов, парк-отеле "Даниловский" и современном пространстве "Якиманка-Холл". Москвичи смогут выбрать одну из понравившихся локаций.

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