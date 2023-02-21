Эксперт рассказал, какое жилье сейчас пользуется спросом

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Наиболее востребованными сегодня являются компактные квартиры с малым метражом, что соответствует общей тенденции к уменьшению площади жилья, заявил эксперт по недвижимости Никита Журавлев. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, застройщики уменьшают метраж квартир на фоне увеличения стоимости квадратного метра. Журавлев отметил, что в настоящее время площадь стандартной двухкомнатной квартиры составляет 45 метров, причем нередко встречаются и 37-метровые "двушки".

"Большие квартиры, которые строили в нулевых, ушли в прошлое. Сейчас застройщики предлагают очень компактные эффективные квартиры с минимальной площадью. Это квартиры, средняя площадь которых примерно 55–60 метров, – двух-, трехкомнатные, 70 метров видим и трехкомнатные. Ну и спрос на них есть", – сказал он.

В то же время Журавлев отметил, что со спросом на рынке жилья сегодня имеются серьезные проблемы.

Ранее частный риелтор Евгений Коноплев заявил, что в процессе покупки или продажи квартиры россиянам будет полезно прибегнуть к некоторым хитростям. В частности, продающим жилье в старом доме он посоветовал не красить потолок. Заметив покрашенный потолок, покупатель может решить, что хозяева сталкивались с потопами со стороны соседей.



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