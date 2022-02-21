Эксперт предупредил об активизации мошенников перед праздниками

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Фото: depositphotos/Elnur_
В России ожидается традиционная активизация мошенников перед 23 февраля и 8 марта. Об этом рассказал руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что мошенники часто присылают вредоносные промокоды.
"Злоумышленники имитируют поздравительные письма от известных компаний, чтобы распространять с их помощью программы, выполняющие вредоносные функции", – сказал Куценко.
Промокод от злоумышленников приходит жертве в виде файла PDF. Заражение устройства случается, когда пользователь открывает файл.
В предыдущий раз всплеск активности мошенников отмечался перед Днем святого Валентина. Тогда злоумышленники распространяли вредное ПО под видом поздравительных открыток.
Специалист порекомендовал внимательнее смотреть, кто является автором сообщения. Для этого можно проверять домен электронного адреса.
"Проверить корректность домена можно на официальном сайте компании, перейдя по ссылке из поисковой системы", – подытожил Куценко.
Ранее юрист Иван Соловьев объяснил, что делать в случае, если мошенники получили личную информацию гражданина. Как указал спикер, в первую очередь после случившегося необходимо сменить все коды доступа к счетам и заблокировать банковские карты.
Звонки по подменным номерам из-за границы будут блокировать
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