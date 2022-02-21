Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в марте

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Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в марте. Об этом напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в беседе с РИА Новости.

"Нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)", – сказала специалист.

Нечаева отметила, что шестидневка будет у тех, кто обычно работает пять дней в неделю. После этого в связи с празднованием Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня – с 6 по 8 марта.

23 февраля является нерабочим праздничным днем. При этом во вторник, 22 февраля, рабочий день сокращается на час.

Ранее специалисты провели исследование и выяснили, что российские мужчины хотят получить в подарок в День защитника Отечества. Как оказалось, большинство мужчин мечтают о гаджетах (29%).

При этом чаще всего мужчины хотят получить смартфоны и ноутбуки (по 6%). 20% опрошенных желают получить в подарок средства для ухода за собой. Еще 19% предпочли в качестве подарка часы, алкоголь и товары для занятий спортом, а 18% – подарочный сертификат.

В топ-10 популярных подарков на 23 февраля вошли армейские сухпайки. Также женщины планируют подарить мужчинам носки и трусы, дезодоранты, ремни, кошельки, электрические бритвы, машинки для стрижки волос и галстуки.