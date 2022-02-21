Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в марте

Фото: depositphotos/NayaAnn
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в марте. Об этом напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в беседе с РИА Новости.
"Нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)", – сказала специалист.
Нечаева отметила, что шестидневка будет у тех, кто обычно работает пять дней в неделю. После этого в связи с празднованием Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня – с 6 по 8 марта.
23 февраля является нерабочим праздничным днем. При этом во вторник, 22 февраля, рабочий день сокращается на час.
Ранее специалисты провели исследование и выяснили, что российские мужчины хотят получить в подарок в День защитника Отечества. Как оказалось, большинство мужчин мечтают о гаджетах (29%).
При этом чаще всего мужчины хотят получить смартфоны и ноутбуки (по 6%). 20% опрошенных желают получить в подарок средства для ухода за собой. Еще 19% предпочли в качестве подарка часы, алкоголь и товары для занятий спортом, а 18% – подарочный сертификат.
В топ-10 популярных подарков на 23 февраля вошли армейские сухпайки. Также женщины планируют подарить мужчинам носки и трусы, дезодоранты, ремни, кошельки, электрические бритвы, машинки для стрижки волос и галстуки.
Телезрителям рассказали, какой подарок хотят мужчины на 23 февраля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: