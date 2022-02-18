Отделения "Почты России" изменят график работы в связи с 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Отделения "Почты России" не будут работать 23 февраля, а накануне они закроются на час раньше. Об этом сообщается на сайте почтовой службы.
Исключение касается круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036, 190000). Они будут принимать посетителей в обычном режиме.
Все отделения вернутся к работе 24 февраля. При этом россиянам рекомендовали уточнять актуальный график работы почты на сайте или в мобильном приложении.
Ранее специалисты провели исследование и выяснили, что российские мужчины хотят получить в подарок в День защитника Отечества. Как оказалось, большинство мужчин мечтают о гаджетах (29%).
При этом чаще всего мужчины хотят получить смартфоны и ноутбуки (по 6%). 20% опрошенных желают получить в подарок средства для ухода за собой. Еще 19% предпочли в качестве подарка часы, алкоголь и товары для занятий спортом, а 18% – подарочный сертификат.
Телезрителям рассказали, какой подарок хотят мужчины на 23 февраля
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