Отделения "Почты России" изменят график работы в связи с 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отделения "Почты России" не будут работать 23 февраля, а накануне они закроются на час раньше. Об этом сообщается на сайте почтовой службы.

Исключение касается круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036, 190000). Они будут принимать посетителей в обычном режиме.

Все отделения вернутся к работе 24 февраля. При этом россиянам рекомендовали уточнять актуальный график работы почты на сайте или в мобильном приложении.

Ранее специалисты провели исследование и выяснили, что российские мужчины хотят получить в подарок в День защитника Отечества. Как оказалось, большинство мужчин мечтают о гаджетах (29%).

При этом чаще всего мужчины хотят получить смартфоны и ноутбуки (по 6%). 20% опрошенных желают получить в подарок средства для ухода за собой. Еще 19% предпочли в качестве подарка часы, алкоголь и товары для занятий спортом, а 18% – подарочный сертификат.

