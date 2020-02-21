У госпитализированной в Брянске гражданки Китая не обнаружили коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

У гражданки Китая, госпитализированной с высокой температурой под Брянском из поезда Киев – Москва, коронавирус не обнаружили, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Это показали результаты лабораторных ПЦР исследований, проведенных ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области", – говорится в сообщении.

Утром 21 февраля гражданку Китая с подозрением на коронавирус госпитализировали из поезда Киев – Москва в инфекционную больницу Брянска. Вагон, в котором находились 24 человека, оцепили на карантин. Всех пассажиров доставили в Брянскую городскую больницу № 4.

В Роспотребнадзоре отметили, что всех, кто ехал с гражданкой Китая в одном вагоне, опросили и осмотрели.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.