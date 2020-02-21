Осадки и низкое атмосферное давление ждут москвичей в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики рассказали о погоде в ближайшие выходные. Так, в праздничные дни в столице ожидаются дождь, сильный ветер и низкое атмосферное давление, сообщает центр погоды "Фобос".
"Мы ожидаем, что в субботу, в предпраздничный день, погода будет неплохой – облачная, без осадков. Днем – плюс 4–6 градусов в Москве, по области – до 7 градусов тепла. Ветер юго-западный, с усилением до 12 метров в секунду", – говорится в сообщении.
К ночи начнет понижаться атмосферное давление, погода испортится из-за фронтального вторжения. В Москве в воскресенье температура останется выше нуля, пойдет дождь, временами ожидается мокрый снег. К тому же усилится ветер – его порывы составят от 6 до 11 метров в секунду.
К началу новой недели погода чуть наладится, осадков станет меньше. Несмотря на это, атмосферное давление упадет до значения 732 миллиметра ртутного столба.
Отмечалось, что к 23 февраля снег растает в Москве впервые в истории наблюдений. Минимальная высота снежного покрова в этот день отмечалась в 2002 году и составляла три сантиметра.
В пятницу, 21 февраля, в столице прогнозируется переменная облачность и без осадков. Воздух в регионе прогреется до 4 градусов со знаком плюс, днем будет дуть юго-западный ветер порывами от 2 до 7 метров в секунду.
Синоптики рассказали о погоде в пятницу в Москве
Накануне температура воздуха в Москве обновила рекорд 44-летней давности – на метеостанции ВДНХ был зафиксирован показатель плюс 7,7 градуса.
Также метеорологи рассказали, что тепло продолжится и в марте. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявлял, что в первый месяц весны ожидается температура около и выше нормы, однако не исключил возможности понижения температурных значений и выпадения снега.
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