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Для владельцев домашних животных проведут цикл лекций в Москве

Для владельцев домашних животных проведут цикл лекций
общество животные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве состоится цикл лекций для владельцев домашних животных. Мероприятия пройдут с марта по май, передает портал мэра и правительства столицы.

Специалисты городского комитета ветеринарии расскажут, как правильно содержать и кормить питомцев, а также объяснят, как ухаживать за любимцами в условиях большого города.

Отмечается, что лекции разделены на три блока. Так, в одном расскажут о болезнях домашних животных, в другом – об уходе за ними, в третьем – о правилах перевозки зверей в пределах страны и за границу.

Первая встреча ветеринаров с москвичами состоится 2 марта. В рамках лекции специалисты поведают о наиболее распространенных болезнях питомцев, причинах возникновения бешенства, лептоспироза и токсоплазмоза.

Все мероприятия будут проходить в государственных ветеринарных клиниках Москвы, образовательных учреждениях, цирках, экологических центрах, зоомагазинах и других местах, где содержатся животные.

Ранее ветеринары рассказали, как у домашних питомцев проявляются проблемы с сердцем. Для того, чтобы избежать недуга, нужно хорошо кормить, тренировать и периодически показывать животное доктору, посоветовал эксперт.

Ветеринары рассказали, как у домашних питомцев проявляются проблемы с сердцем

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