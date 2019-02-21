Студенты РГСУ поздравили защитников Отечества с наступающим праздником

Фото: пресс-служба РГСУ

Студенты Российского государственного социального университета поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества. 21 февраля в вузе состоялись концерт и торжественный прием в честь ветеранов и почетных гостей. Его провела ректор РГСУ Наталья Починок.

"В нашей стране не найдется ни одного человека, которого этот праздник не касался бы лично", − заявила Починок. Ректор назвала празднование Дня защитники Отечества важной традицией, подчеркнув, что в вузе сделают все необходимое, чтобы она не прерывалась.

Среди приглашенных был и преподаватель РГСУ Виктор Новиков, который мальчиком попал в концлагерь и пережил все ужасы войны. "Такие прекрасные встречи должны проходить как можно чаще", − отметил он. "Мы, старшее поколение, обязаны рассказывать о своем жизненном опыте, делиться историей и личным примером доказывать, что защищать Родину – это честь для каждого", – пояснил Новиков.

На сегодняшний день в Российском государственном социальном университете обучаются свыше 22 тысяч студентов. Вуз сотрудничает с ВКС России, поэтому у учащихся есть возможность пройти военную подготовку в полевых условиях и научиться обращению со стрелковым оружием. Кроме того, студентов знакомят с современными технологиями и вооружением.

В 2014 году при РГСУ открылся волонтерский центр. Студенты-волонтеры оказывают адресную помощь ветеранам района Ростокино, где расположен вуз, а также сотрудничают с ветеранскими организациями СВАО.