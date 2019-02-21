Группу "Крылатая пехота" предложили отправить на "Евровидение"

Представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" вместо певца Сергея Лазарева должна группа "Крылатая пехота". В этом уверен депутат от ЛДПР Александр Шерин, направивший свое предложение министру культуры РФ Владимиру Мединскому и гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву, передает РИА Новости.
Парламентарий припомнил Лазареву его публичные заявления, что он не видит Крым в составе России. Позицию артиста депутат счел антироссийской, добавив, что участие исполнителя в конкурсе бьет по принципам государственного устройства и престижу страны.
Выступив против кандидатуры Лазарева, Шерин тут же предложил замену. Он считает, что "Евровидения" достойна группа "Крылатая пехота", входящая в состав Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова.
"Считаю, что искренность, талант и внутренние творческие мотивы будут залогом выступления "Крылатой пехоты" на конкурсе "Евровидение" на самом высоком исполнительском уровне и будут способствовать поддержке наших участников конкурса среди самых широких масс населения России", – отметил депутат.
В этом году конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. От России на "Евровидении" выступит Сергей Лазарев, который в 2016 году занял третье место. Ряд букмекеров прочат ему победу.
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