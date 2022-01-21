В Оперштабе рассказали о ситуации с коронавирусом в регионах РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ситуация с коронавирусом осложнилась в трех российских регионах. В то же время в 29 она стала лучше. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Так, хуже показатели стали в Дагестане, Смоленской области и Удмуртии.

Положительная динамика наблюдается в Астраханской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Ивановской областях, Кабардино-Балкарии, Калужской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской областях, Ингушетии, Коми, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской областях, Хабаровском крае, Челябинской области, Чувашии, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В настоящее время в России распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". В Роспотребнадзоре его распространение сравнили с лесным пожаром. По словам директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, новый штамм в три раза заразнее своего предшественника.

Он выразил надежду, что стремительный рост заболеваемости после сменится таким же стремительным снижением.

