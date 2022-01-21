Генпрокуратура проверит все СИЗО и колонии России

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Генпрокуратура проверит обеспечение безопасности заключенных во всех следственных изоляторах и колониях России по поручению Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя надзорного ведомства Александра Яковлева.

"Учитывая актуальность этой проблемы, на I квартал этого года запланирована проверка по всей РФ именно по тематике обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность", – сказал Яковлев.

По его словам, проверка уже стартовала в декабре, когда сотрудники Генпрокуратуры провели ряд выездных инспекций в регионах РФ. Результаты проверки будут проанализированы к лету.

"(Они. – Прим. ред.) будут учтены для выполнения поручения президента о представлении предложений к 1 июня о недопущении фактов применения недозволенных мер воздействия и насилия к осужденным", – пояснил Яковлев.

20 декабря в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки в исправительных учреждениях. Согласно инициативе, представители власти будут наказываться за пытки лишением свободы сроком до 12 лет. Преступление хотят перевести в разряд особо тяжких.