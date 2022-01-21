Ученые рассказали о микроорганизмах, приведших к гибели 1,2 млн человек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Микроорганизмы, устойчивые к препаратам-антибиотикам, могут являться непосредственной причиной смерти более 1,2 миллиона человек каждый год. Данный фактор смертности занимает третье место в мире по количеству летальных случаев после коронавируса и туберкулеза. Об этом сообщает News.ru.
"Автор исследования американский врач Кристофер Мюррей вместе с коллегами оценил, что в среднем 1,27 миллиона смертей в 2019 году непосредственно связаны с устойчивостью микроорганизмов", – указано в публикации.
Там отмечается, что ученые изучили статистику смертности вследствие заражения 23 видами бактерий в 204 странах мира за 2019 год.
Ранее австралийские исследователи выявили, откуда произошел ген, придающий патогенной для человека бактерии Pseudomonas aeruginosa устойчивость к антибиотикам. Ген, представляющий опасность, впервые был найден в Аделаиде в 2006 году. Из-за него умерли тысячи людей со слабым иммунитетом, ожогами и хирургическими вмешательствами.
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