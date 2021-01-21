Генпрокуратура помогла 500 жителям Новокосино получить выплаты на детей

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Генеральная прокуратура России помогла жителям столичного района Новокосино получить выплаты, причитающиеся в связи с рождением детей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что проверка была инициирована после обращения жительницы района.

"Проверкой, проведенной по поручению генерального прокурора РФ, установлено, что обратившейся в прокуратуру женщине сумма, причитающаяся в ноябре 2020 года, своевременно не перечислена. Не получили эти суммы и еще 499 получателей указанной ежемесячной выплаты, проживающих в названном районе Москвы", – объяснили в прокуратуре.

Столичный департамент труда и социальной защиты населения получил дополнительное финансирование. Граждане восстановлены в правах и получили предусмотренные законом средства.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в декабре 2020 года заявила, что в стране необходимо усилить меры ответственности работодателей за невыплату или задержку заработной платы. По ее мнению, речь должна идти о выплатах неустойки по фиксированному тарифу.

