Генпрокуратура помогла 500 жителям Новокосино получить выплаты на детей

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Генеральная прокуратура России помогла жителям столичного района Новокосино получить выплаты, причитающиеся в связи с рождением детей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что проверка была инициирована после обращения жительницы района.
"Проверкой, проведенной по поручению генерального прокурора РФ, установлено, что обратившейся в прокуратуру женщине сумма, причитающаяся в ноябре 2020 года, своевременно не перечислена. Не получили эти суммы и еще 499 получателей указанной ежемесячной выплаты, проживающих в названном районе Москвы", – объяснили в прокуратуре.
Столичный департамент труда и социальной защиты населения получил дополнительное финансирование. Граждане восстановлены в правах и получили предусмотренные законом средства.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в декабре 2020 года заявила, что в стране необходимо усилить меры ответственности работодателей за невыплату или задержку заработной платы. По ее мнению, речь должна идти о выплатах неустойки по фиксированному тарифу.
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