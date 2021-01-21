Число самозанятых в Москве увеличилось за год в 2,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В прошлом году количество самозанятых выросло в 2,5 раза. На 1 января в городе насчитывалось 479 тысяч человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Популярность режима самозанятых у москвичей растет. Ежемесячно этот статус регистрируют в среднем 24 тысячи человек. Среди них люди, работавшие ранее неофициально, бывшие наемные сотрудники, которые в пандемию предпочли работать на себя, а также предприниматели, решившие перейти на более комфортный для них налоговый режим", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что в бюджет Москвы в прошлом году поступило 1,17 миллиарда рублей налога на профессиональный налог, что в 2,4 раза больше показателей 2019 года. В целом за 2020 год доход москвичей составил 120 миллиардов рублей.
"Самыми популярными видами деятельности у плательщиков налога на профессиональный доход, указавших вид деятельности при регистрации, стали строительство, доставка, сдача квартир в аренду, маркетинг, реклама, такси, услуги курьера", – отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко заявил, что увеличение числа самозанятых в столице означает, что москвичи благополучно справляются с кризисом. Он уточнил, что люди даже в кризисный период смогли найти себя, запустить какое-то дело, начать небольшой бизнес, монетизировать свое хобби.
Режим самозанятых появился в РФ первоначально как пилотный проект. С 1 июля 2020 года налоговый режим был распространен на всю Россию. Самозанятые самостоятельно отчисляют налог в размере 4% от дохода, если он получен от физического лица, или 6% – если от юридического. Зарегистрироваться самозанятые граждане могут на сайте ФНС или в мобильном приложении ведомства.
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