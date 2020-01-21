Профсоюз отрицательно оценил идею введения педагогической тайны

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Вводить для учителей понятие "педагогическая тайна" нет необходимости, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий, сообщает ИА "НСН".

Учителям и воспитателям могут запретить раскрывать информацию о диагнозах или других особенностях развития ребенка. С такой инициативой выступили представители рабочей группы при координационном совете при правительстве РФ по проведению Десятилетия детства.

Предполагается, что реализовать данное предложение можно будет с помощью понятия "педагогическая тайна".

Однако эксперты высказали свои опасения по поводу возможного расширительного толкования предложенной нормы. Так, Всеволод Луховицкий предположил, что "педагогическая тайна" может ударить по учителям.

"Я боюсь, что как очень часто у нас бывает, вводится понятие охраны какой-то стороны частной жизни, это может привести к возможности ухудшения ситуации для самих учителей. Это можно понять как то, что учитель, скажем, не может никому сообщить, что у него ребенок – двоечник. Это ведь тоже особенность развития – двоечник, это ребенок-лентяй. А если я как учитель увижу, например, что ребенку необходима консультация психолога, я не сумею это сказать даже классному руководителю – это ведь уже тайна!" – подчеркнул он.

Кроме того, он заметил, что учитель не входит в перечень специфических субъектов, наделенных тайной по закону, он знает только те сведения, которые сообщают ему родители детей.

Луховицкий также добавил, что если и происходят случаи разглашения данных о диагнозе ребенка, то это скорее исключение, чем массовое явление, заслуживающее такого внимания.

Ранее стало известно, что первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко по аналогии с медицинской поддерживает введение педагогической тайны.