В Мичигане мужчина нашел в диване 40 тысяч долларов

В Мичигане мужчина нашел в старом диване больше 40 тыс долларов

Говард Кирби из Мичигана в декабре 2019 года купил себе диван в комиссионном магазине и нашел в его обшивке больше 40 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона рублей. Другой бы на его месте радовался, а он нет.

Счастливчик решил найти бывшего владельца мебели. Оказалось, что диван в магазин доставила девушка. Ей мебель досталась в наследство от умершего дедушки. Без пяти минут миллионер решил отдать все деньги наследнице.

"Я всегда думал, как бы я поступил, если бы оказался в такой ситуации. И теперь я знаю – и потому чувствую себя прекрасно", – сказал он. Диван Кирби оставил себе.