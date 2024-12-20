"Суверенитет" стало главным государственным словом года в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Суверенитет" стало государственным словом года в России. Оно описывает внутреннюю повестку страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов РАНХиГС.

"В ситуации краха глобализационного проекта и становления многополярного мира значение данного понятия в государственном дискурсе неизбежно возрастает", – отмечается в сообщении.

Также в список попали слова "самореализация", "неолиберальный", "историческое просвещение" и "фиджитал".

Всего в первоначальное исследование языковых единиц проекта вошли 42 слова.

"Проводился подсчет частотности употребления слов и устойчивых выражений, выявлялась новая лексика, ранее не представленная или слабо представленная в государственном дискурсе", – уточнило образовательное учреждение.

Вместе с тем эксперты определяли существенные изменения в семантике слов и их сочетаемости.

Ранее Оксфордский словарь назвал термин "брейнрот", что означает "гниение мозга", главным словом 2024 года. Он предполагает разрушительное влияние соцсетей на человека.

Кроме того, "Яндекс" опубликовал список самых популярных слов года, куда вошли "докс", "скуф", "пикми", "нормис" и "воненизм". Также сервис предоставил топ самых запрашиваемых за последние десять лет неологизмов. Лидерами этой категории слов стали новое музыкальное направление – фонк, неофициальный вид спорта – квадробика, бьюти-процедура микроблейдинг.

