Врачи рассказали, с чем чаще всего обращаются граждане РФ в новогодние каникулы

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Чаще всего россияне в период новогодних каникул обращаются к врачам с проблемами пищевых и алкогольных отравлений, а также с обострением хронических заболеваний. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на опрос медиков.

В частности, 51% специалистов в сфере медицины подтвердили, что чаще всего россияне в праздники обращаются с отравлением. Еще столько же отметили, что граждане приходят за лечением обострения хронических заболеваний – сахарного диабета, болезни печени и других.

"ОКС и "праздничное сердце" (инфаркт, обострение ишемической болезни и проблемы с сердцем у людей, у которых ранее подобные проблемы не наблюдались, но появились на фоне чрезмерного потребления алкоголя) наблюдают около 17% опрошенных медсотрудников", – говорится в сообщении.

Кроме того, 38% врачей рассказали, что к ним обращались с травмами и обморожениями, 15% – с ожогами и инородными телами в глазу.

Говоря о своем опыте, медики и сестринский персонал заявили, что не хотят работать в новогодние каникулы. Около 70% врачей ответили отрицательно на этот вопрос, порядка 60% медсестер и медбратьев дали такой же ответ.

Ранее врач-аллерголог Елена Гучапшева рассказала, что у некоторых людей может появиться аллергия на новогоднюю ель. Эксперт напомнила, что аллергики могут столкнуться с насморком, зудом в глазах, а также с высыпаниями на коже. По ее словам, простуду при таких симптомах можно исключить, если нет температуры.

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