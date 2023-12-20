Аксессуары для авто и украшения названы идеальными новогодними подарками

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россияне назвали аксессуары для авто и украшения идеальными новогодними подарками. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос, в котором поучаствовали более 1,2 тысячи человек.

Кроме того, респонденты назвали идеальным новогодним подарком для женщины духи (12%), косметику (11%), гаджеты (10%). Еще 10% отметили одежду и обувь, 9% – аксессуары.

Отмечается, что для мужчин косметику и парфюмерию предпочли 10%, столько же опрошенных выбрали галстуки, сумки и другие подобные аксессуары. Одежду и обувь назвали 10%.

Аналитики выяснили, что 75% собираются потратить на празднование Нового года до 30 тысяч рублей. На фейерверки, алкоголь, украшения к празднику, еду респонденты потратят 54% от заложенной суммы, а подарки купят на остальные деньги.

Уточняется, что приобретать их россияне стараются заранее. В ноябре это делают 52%, 29% – в первой половине декабря, заказывая через интернет. Оставшиеся покупают подарки в последний момент.

По данным опроса, 34% от всех расходов на подарки приходятся на подарки детям и второй половине, 27% – родителям, остальные – бабушкам и дедушкам, коллегам, друзьям, домашним питомцам. Экономить россияне предпочитают на фейерверках (30%).

Другое исследование показало, что перед Новым годом респонденты больше всего денег тратят на подарки и продукты к праздничному столу, передает "Газета.ру".

При этом 26% в возрасте от 18 до 24 предполагают, что основной категорией трат для них будет праздничная одежда и аксессуары. Среди участников опроса старше 35 лет только 11% планируют тратить деньги на наряды.

Добавляется, что 85% хотят приобрести подарки хотя бы за 10 дней до праздника, женщины приступают к их поиску раньше. Мужчины планируют покупки на последнюю неделю или за несколько дней до праздника.

Большинство считают, что потратят не более 20 тысяч рублей на подарки. На бюджет от 5 000 до 9 999 рублей рассчитывают 30%, от 10 000 до 19 999 рублей – 26%, до 4 999 рублей – 18%. При этом траты на подарки выше у жителей столицы – 40% выделят на них более 20 тысяч рублей.

Согласно опросу, россияне покупают подарки в торговых центрах, на маркетплейсах, в офлайн- и интернет-магазинах. Молодежь чаще приобретает подарки только онлайн, офлайн покупают 10–15%.

Большинство россиян хотят получить в подарок деньги, электронику, украшения. Женщины отметили ювелирные изделия, косметику, парфюмерию, путешествие, билеты на развлечения. Мужчины же выбрали гаджеты, товары для спорта и геймеров.

Аналитики подчеркнули, что 62% продавцов расширяют ассортимент перед Новым годом. Также 32% планируют в последние дни декабря сделать скидки на сезонные товары до 25%, после новогодних каникул – 15%, на новогодних каникулах – 14%.

Ранее сообщалось, что россияне планируют в среднем потратить на празднование Нового года более 54 тысяч рублей. Опрос показал, что сильнее всего на бюджет повлияют подарки родным и близким.

Кроме того, 31% россиян планируют накрыть новогодний стол на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Основной статьей расходов стала икра (28%).

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