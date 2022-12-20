Названы "самые пьющие" регионы России

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

"Самыми пьющими" регионами России являются Сахалин, Чукотка и Курганская область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

По его словам, в топ-10 "пьющих регионов" попали Бурятия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Коми, Кировская область, Алтай и Архангельская область.

Москва и Санкт-Петербург заняли в списке 18-е и 12-е места соответственно.

Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко рассказала о росте числа зависимых от алкоголя сельских жителей на 7% за год.

По ее словам, увеличились и показатели смертности и психических расстройств (на 6%) из-за алкоголя среди сельского населения. Шешко уточнила, что на 7% выросло и число зависимых среди сельских женщин.

Она также поведала, что в 2021 году почти 30% детей скончались из-за внешних факторов. В частности, Шешко указала на отсутствие должного внимания со стороны родителей из-за потребления алкоголя.

Вместе с тем она отметила снижение потребления алкоголя с 2008 по 2021 год с 15,7 литра в год на душу населения до 9 литров. Также уменьшились и показатели смертности среди мужчин и женщин на 39 и 36%.

Ранее доктор биологических наук Светлана Боринская рассказала, что примерно у 10% русских есть гены, которые не позволяют развиться алкоголизму. При этом она отметила, что у китайцев и японцев гены мешают пить примерно 70% населения.

По ее словам, такие гены регулируют переработку алкоголя в теле человека.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!