Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

00:02

Экономика

Стоимость водки в РФ в среднем выросла на 5–6% в 2022 году

Фото: depositphotos/nikitos1977

В 2022 году стоимость водки в России выросла в среднем на 5–6%. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Водка в этом году подорожала примерно на 5–6%. Есть общая инфляция, подорожание комплектующих. Это все сказалось на стоимости.
Вадим Дробиз
директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА)

По словам эксперта, сейчас минимальная цена на водку по стране составляет 261 рубль, а средняя ее стоимость – около 350 рублей. Вместе с тем с Нового года стоимость горячительного вырастет, напомнил эксперт

"Потому что вырастет ставка акциза и поднимется минимальная розничная цена. Но пока еще не установлена эта цена", – заключил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев предупредил россиян о подорожании продуктов к праздничному столу в РФ с 1 декабря. По его прогнозам, потолок предновогоднего роста цен составит 15%. При этом сильнее всего подорожают деликатесы вроде рыбы и икры, уточнил Беляев. Речь идет о росте в пределах 10–15%.

Читайте также

Медведева Светлана

экономикаэксклюзив

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика