Стоимость водки в РФ в среднем выросла на 5–6% в 2022 году

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В 2022 году стоимость водки в России выросла в среднем на 5–6%. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.





Вадим Дробиз директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Водка в этом году подорожала примерно на 5–6%. Есть общая инфляция, подорожание комплектующих. Это все сказалось на стоимости.

По словам эксперта, сейчас минимальная цена на водку по стране составляет 261 рубль, а средняя ее стоимость – около 350 рублей. Вместе с тем с Нового года стоимость горячительного вырастет, напомнил эксперт

"Потому что вырастет ставка акциза и поднимется минимальная розничная цена. Но пока еще не установлена эта цена", – заключил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев предупредил россиян о подорожании продуктов к праздничному столу в РФ с 1 декабря. По его прогнозам, потолок предновогоднего роста цен составит 15%. При этом сильнее всего подорожают деликатесы вроде рыбы и икры, уточнил Беляев. Речь идет о росте в пределах 10–15%.



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