Курьеры "Яндекс Еды" объявили о планах устроить пятидневную забастовку

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 600 курьеров "Яндекс Еды" планируют устроить забастовку, в рамках которой будут отказываться от заказов с 20 по 25 декабря. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на профсоюз "Курьер".

Участникам забастовки, которая пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, предложили блокировать кассы ресторанов для оказания давления на партнеров сервиса. В профсоюзе выразили недовольство монополизацией отрасли и снижением зарплат после объединения "Яндекс Еды" и Delivery Club.

"Курьер" потребовал вернуть оплату 110 рублей за заказ, пересмотреть систему штрафов, уменьшить зону доставки до 2 километров для пеших курьеров и введение практики заключения трудовых договоров.

В пресс-службе сервиса же отвергли получение каких-либо жалоб от курьеров. Там также пояснили, что их заработки за год выросли в среднем на 30%, доставщики получают около 350–450 рублей в час.

В "Яндекс Еде" назвали декабрь месяцем самого высокого спроса, когда курьеры должны зарабатывать больше за счет повышенного спроса на услуги, бонусов и повышающих коэффициентов.

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" закрыла сделку по покупке Delivery Club и продаже сервисов "Дзен" и "Новости" VK. В организации отметили, что приложение и сайт Delivery Club продолжит работу, однако сервис будет вести деятельность на единой платформе с "Яндекс Едой".



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