Юрист оценила идею освободить ряд семей от пошлины за нотариальные услуги

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала предложение освободить ряд семей от госпошлины за нотариальные действия в случае смерти одного или обоих родителей. Об этом сообщает RT.
"Государство может себе позволить компенсировать многодетным семьям (траты на госпошлины за нотариальные действия. – Прим. ред.), особенно когда необходимо совершить какие-то юридические действия в связи со смертью одного из родителей многодетной семьи, и освобождать от пошлин", – отметила она.
Также юрист подчеркнула, что в настоящее время все исковые заявления о защите прав детей уже освобождены от госпошлины.
"Почему бы не перенести такие же правила и на нотариальные действия? Тем более что сейчас работа нотариуса достаточно дорого оплачивается", – добавила Ярмуш.
По ее словам, данную инициативу можно оценивать положительно, если положение многодетных семей улучшится.
Ранее письмо с соответствующим предложением уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, отметив, что, согласно статье 333.24 Налогового кодекса, госпошлину необходимо заплатить, например, за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, а также за вскрытие конверта с завещанием и его оглашение. При этом при наличии нескольких наследников пошлина уплачивается каждым из них.
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