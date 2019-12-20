Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов заявил, что глава правительства сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщает РИА Новости.

По словам Осипова, эту инициативу также не поддерживает МВД, поэтому такое решение вряд ли будет принято.

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в России снизят нештрафуемый порог до десяти километров в час. Это будут делать постепенно, в режиме пилотных зон.

Также власти прорабатывают вопрос о повышении размера штрафа за превышение скорости.