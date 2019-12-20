Монтаж новогодних инсталляций в Москве начнется 28 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центральные улицы столицы начнут украшать тематическими инсталляциями в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" 28 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Отмечается, что в этом году праздничное убранство Москвы будет посвящено космосу.

"Монтаж всех объектов запланирован на 28 декабря, для этого будут перекрыты центральные улицы. На протяжении суток специалисты установят все необходимое, и уже 31 декабря гости и жители столицы смогут посетить наши площадки", – говорится в сообщении.

Также поясняется, что все арт-объекты производят на одной из подмосковных фабрик. Для их создания используются самые большие в мире 3D-принтеры. Так, на печать одной фигуры высотой в человеческий рост затрачивается около 6 часов.

Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы будет размещено около сотни новогодних инсталляций. В частности, москвичам предложат согреться у очага в лаундж-зоне, провести время в летательном аппарате с Белкой и Стрелкой, пройти сквозь 15-метровый космический тоннель.