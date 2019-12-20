В Москве врачи провели мужчине эпиляцию гортани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные врачи сделали мужчине эпиляцию гортани, чтобы удалить выросшие в трахее пациента волосы. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского Депздрава.

В больницу обратился 46-летний мужчина. Он жаловался на охриплость и дискомфорт в горле. Выяснилось, что порядка 9 лет назад пациент был ранен в шею, после чего перенес экстренную операцию. После реабилитации трахеостому хирургически закрыли кожным лоскутом.

"При видеоэндоскопическом обследовании врачи выявили посттравматическую рубцовую деформацию гортани с ростом волос из подскладкового пространства. Волосы распространялись на голосовой и вестибулярный отделы гортани, а часть волос находилась в трахее", – рассказали медики научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. Свержевского.

Для того чтобы избавить мужчину от неприятных последствий давней операции, врачи произвели ему электроэпиляцию гортани. Отмечается, что в тот же день пациент был выписан.

Ранее московские врачи пересадили женщине ее собственную почку. Такую операцию пришлось делать из-за аномального сужения мочеточника пациентки.