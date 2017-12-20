В Москве заработали елочные базары

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк дал старт работе елочных базаров в городе.
Всего в столице заработало более 230 базаров. Их оформление выдержано в едином стиле, утвержденном Москомархитектурой.
Размер штрафа за незаконную продажу новогодних елок составляет до 200 тысяч рублей для юридических лиц, а физическим лицам придется заплатить до 10 тысяч рублей. Такие цифры назвал Алексей Немерюк.
"Если говорить о нелегальных точках продаж, они периодически возникают и пресекаются сотрудниками полиции", – цитирует слова главы ведомства Агентство "Москва". Немерюк уточнил, что штраф за нелегальную продажу новогодних деревьев может достигать 10 тысяч рублей для физических лиц и 200 тысяч рублей – для юридических. При этом, если такое правонарушение будет совершено повторно, размер штрафа увеличится до 500 тысяч рублей.
Также сообщалось, что 17 декабря, на Соборную площадь Кремля из Подмосковья доставили главную новогоднюю ель страны. Праздничное дерево срубили ранее в Подольском лесничестве, а затем привезли в центр столицы на специальном автопоезде. Отмечается, что высота ели составляет 27 метров, а диаметр ее ствола – 60 сантиметров.
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