Главную новогоднюю ель России срубили в Подмосковье



Главную новогоднюю елку страны срубили в Подольском лесничестве 15 декабря. 90-летнюю елку высотой 27 метров установят на Соборной площади Кремля.

Диаметр ствола дерева – 60 сантиметров, а размах нижних ветвей – 10 метров, передает телеканал Москва 24.

Кремлевскую ель выбирает специальная федеральная комиссия, в которую входят специалисты лесного хозяйства, транспорта, деятели искусства и культуры. У дерева должна быть правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, ветки должны быть свежими целыми.

Ожидается, что новогоднюю ель отправят в Москву автопоездом 17 декабря для установки на Соборной площади Кремля. В 2016 году главную елку страны выбрали в Истринском районе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента РФ Елену Крылову, главную елку страны нарядят 21 декабря.