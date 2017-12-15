Главную новогоднюю ель России срубили в Подмосковье

Главную новогоднюю елку страны срубили в Подольском лесничестве 15 декабря. 90-летнюю елку высотой 27 метров установят на Соборной площади Кремля.
Диаметр ствола дерева – 60 сантиметров, а размах нижних ветвей – 10 метров, передает телеканал Москва 24.
Кремлевскую ель выбирает специальная федеральная комиссия, в которую входят специалисты лесного хозяйства, транспорта, деятели искусства и культуры. У дерева должна быть правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, ветки должны быть свежими целыми.
Ожидается, что новогоднюю ель отправят в Москву автопоездом 17 декабря для установки на Соборной площади Кремля. В 2016 году главную елку страны выбрали в Истринском районе.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента РФ Елену Крылову, главную елку страны нарядят 21 декабря.
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