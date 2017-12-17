На Соборную площадь Кремля доставили главную новогоднюю ель страны

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Главную новогоднюю ель страны доставили из Подмосковья на Соборную площадь Кремля. В столицу ее привезли специальным автопоездом.

90-летнюю ель срубили 15 декабря в Подольском лесничестве на территории городского округа Домодедово. Высота дерева составляет 27 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, размах нижних ветвей – 10 метров, сообщает телеканал Москва 24.

Кремлевскую ель выбирает специальная федеральная комиссия, в состав которой входят специалисты из сфер лесного хозяйства и транспорта, а также деятели культуры и искусства. Дерево должно быть правильных размеров и форм. Кроме этого, к месту, где растет ель, должен быть обеспечен удобный подъезд.

В 2016 году главную елку страны выбрали в Истринском районе.