Мать выступившего в бундестаге школьника прокомментировала новость о его травле

Фото:ТАСС/Soeren Stache/DPA

Мать школьника из ЯНАО Николая Десятиченко, выступившего с докладом о солдатах вермахта в бундестаге, опровергла сообщения о потере мальчиком веса из-за травли.

По словам Оксаны Десятиченко, он похудел, но это произошло сразу после выступления. Сейчас мальчик полностью восстановился, и с ним все хорошо, уточнила мама. Ее сын ведет обычный образ жизни, ходит в школу, где его все поддерживают. Ситуацию он пережил почти безболезненно, сообщает RT.

Мать мальчика пояснила, что писали только незнакомые люди. Но сама она не читала интернет и не давала этого делать ребенку, так что травля их не беспокоила.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин заявил, что из-за издевательств школьник похудел на семь килограммов. Он подчеркнул, что мальчик даже не понял, насколько он кого-то задел и затронул чувства людей. Губернатор добавил, что не хочет, чтобы "в борьбе с фашизмом, родился русский национализм".

Школьник из Нового Уренгоя рассказал в бундестаге о невинных солдатах вермахта, которые не хотели воевать в Сталинграде. Дети показывали политикам проекты, посвященные памяти жертв войны и тирании. Жертвами в докладе Николая Десятниченко оказались солдаты немецкой армии. Он покаялся перед германским парламентом за "невинноубиенных бойцов вермахта".