Школьник из ЯНАО после выступления в Бундестаге похудел из-за травли

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Гимназист из города Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Николай Десятниченко после выступления в Бундастаге подвергся травле в интернете.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин заявил, что из-за издевательств молодой человек похудел на семь килограммов, сообщает ТАСС. При этом, глава региона не видит возможности ограничить школьника от информационного потока.

Кобылкин отметил, что мальчик даже не понял, насколько он кого-то задел и затронул какие-то чувства людей. Губернатор добавил, что не хочет, чтобы "в борьбе с фашизмом, родился русский национализм".

Ранее сообщалось, что школьник из Нового Уренгоя рассказал в Бундестаге о невинных солдатах вермахта, которые не хотели воевать в Сталинграде. Он участвовал в Центральном траурном митинге в Бундестаге вместе с группой других гимназистов. Дети представили перед политиками проекты, посвященные памяти жертв войны и тирании.

Жертвами в докладе юного новоуренгойца Николая Десятниченко оказались солдаты немецкой армии. Старшеклассник покаялся перед германским парламентом за "невинноубиенных бойцов Вермахта".