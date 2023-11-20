Политолог поддержал идею увеличения отпуска для мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал инициативу увеличения отпуска для мобилизованных, имеющих на иждивении детей, с 28 до 35 дней. Об этом сообщает RT.

По его словам, мобилизованные россияне сейчас защищают Родину. Поэтому каждый день, который они проводят с семьей и детьми, дает им силы для дальнейшей службы. Кроме того, считает Орлов, несовершеннолетним нужно больше проводить времени с родителями.

Он добавил, что дети перенимают от папы и мамы советы и наставления, а потом живут с ними и хранят в сердце. Поэтому он поддерживает инициативу увеличения отпуска.

Ранее такую идею предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он считает, что в воспитании детей оба родителя участвуют в равной степени. В связи с этим парламентарий попросил рассмотреть вопрос об увеличении годового отпуска военнослужащим, у которых есть трое детей любого возраста или имеется один ребенок в возрасте до семи лет.

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