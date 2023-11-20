Стало известно, жители каких регионов РФ больше всего не любят распродажи

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Жители Тамбова хуже всего относятся к "черной пятнице" и другим распродажам. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование Pro-Vision.

Негативно в адрес распродаж в Тамбове высказались почти 13% участников опроса. Аналогичная ситуация сложилась в Омске, Петрозаводске, Тольятти и Пскове. Там распродажам не доверяет почти каждый десятый.

При этом в южных регионах и средней полосе России к "черной пятнице" относятся положительно. Жители Ставрополя сообщили, что не видят в распродажах ничего плохого. В Гусь-Хрустальном, Кирове, Костроме и Ижевске горожане демонстрировали к распродажам доверие.

Самым популярным маркетплейсом среди опрошенных стал Ozon. Для выгодных покупок его выбирали чаще, чем, например, "МегаМаркет".

Ранее специалисты Роскачества рекомендовали россиянам внимательнее изучать предложения продавцов перед покупками. В период распродаж продавцы могут намеренно завышать цены, создавать искусственный ажиотаж и прибегать к другим уловкам для реализации товара.



В Москве стартовал сезон распродаж