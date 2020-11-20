Скончалась актриса Людмила Князева

Фото: стоп-кадр из фильма "Везучий случай!", 2017 год, реж. – Роман Самгин

Актриса Людмила Князева была найдена мертвой в московской квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась внучка актрисы, которая сообщила, что ее бабушка долго не выходит на связь и не отвечает на звонки. По прибытии в квартиру на Снежной улице было найдено тело 82-летней актрисы", – заявил собеседник информагентства.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Людмила Князева родилась 6 ноября 1938 года. В кино она начала сниматься с 2008 года, получая преимущественно эпизодические и второстепенные роли. Последними ее работами на данный момент стали картины "Домовой" и "Давай разведемся!" 2019 года.