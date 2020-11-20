В ГД оценили идею выплат ветеранам к Новому году

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В Госдуме оценили предложение назначить выплаты к Новому году для ветеранов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает RT.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, необходимо поддерживать любую инициативу, которая связана с ветеранами войны.

"Уже заметно, что экономика страны начала адаптироваться. Думаю, что, несмотря на напряженность бюджета, можно было бы найти эти ресурсы", – отметил парламентарий.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с предложением назначить дополнительные выплаты к Новому году ветеранам в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Общественник отметил, что инициатива вызвана негативными событиями, которые произошли в год 75-летия Победы.