В ОП предложили назначить выплаты ветеранам ВОВ к Новому году

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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам могут назначить дополнительные выплаты к Новому году. С таким предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев, сообщает RT.

В обращении на имя Михаила Мишустина общественник отметил, что инициатива вызвана негативными событиями, которые произошли в год 75-летия Победы. В частности, речь идет о пандемии коронавируса.

"Предлагается выплатить всем ветеранам в год 75-летия Победы по 10 тысяч рублей к празднованию Нового года. Считаю, что это будет действенным подспорьем для организации их праздничного стола в честь нового, 2021 года", – говорится в обращении.

17 ноября Сергей Собянин подписал закон, который устанавливает льготную категорию жителей Москвы "дети войны" и определяет для них перечень мер социальной поддержки.