Прощание с народным артистом Романом Виктюком началось в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В столице началось прощание с театральным режиссером, народным артистом России Романом Виктюком. Церемония проходит в стенах его театра.
Гроб с телом артиста расположен на основной сцене театра, уставленной цветами и венками от друзей, коллег и организаций.
На большом экране над сценой показывают фотографии Виктюка на фоне тихой музыки. Режиссера похоронят во Львове, гроб с его телом отправят на родину 21 ноября.
Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни 17 ноября.
Он родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. После Виктюк работал в труппе Львовского театра юного зрителя. Там же он поставил свои первые спектакли – "Все это не так просто", "Город без любви", "Дон Жуан".
С 1975 года Виктюк организовывал представления в театрах Москвы. В 1980-е годы он работал в театре-студии "Москворечье" и студии Дома культуры "Знамя революции". Позже он поставил ряд спектаклей в Московском театре "Современник" и в Театре имени Евгения Вахтангова. Одной из наиболее известных его постановок стала "Служанка" по пьесе Жана Жене.
В 1991 году Виктюк создал антрепризу "Театр Романа Виктюка", которая получила государственный статус в 1996 году. Там он ставил такие спектакли, как "Последняя любовь Дон Жуана", "Мастер и Маргарита", "Саломея", "Федра" и "Сергей и Айседора". Всего он поставил более 200 спектаклей за время работы театральным режиссером.
"Раскрывая тайны звезд": Роман Виктюк
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