Минэк разработал российский аналог "золотых паспортов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минэкономразвития РФ предложило выдавать иностранным гражданам аналог так называемых "золотых паспортов", то есть предоставлять им вид на жительство в обмен на инвестиции, сообщает газета "Известия".

Согласно инициативе, для получения ВНЖ в России иностранцы должны будут выполнить несколько условий. В частности, им необходимо владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 миллионов рублей. Можно владеть и иностранной организацией, но тогда инвестиция должна составить 50 миллионов рублей.

Также предлагается проинвестировать 15 миллионов в российский бизнес, при этом не обязательно становится акционером. Уточняется, что эта компания должна существовать не меньше трех лет. Иностранец должен уплатить минимум 6 миллионов рублей налогов и трудоустроить не менее 25 человек.

Еще один вариант – открыть свое ИП, вложив в дело 10 миллионов рублей и приняв на работу 10 россиян. И последний возможный пункт – владеть три года до обращения за видом на жительство российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 миллионов рублей.

Первый замминистра экономического развития Михаил Бабич считает, что принятие инициативы простимулирует иностранцев, заинтересованных во вложениях в российскую экономику, не создав при этом ложных предпосылок к получению миграционного статуса.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны упрощает визовый режим для иностранцев, родственники которых являются гражданами России.

Теперь такие родственники могут получать долгосрочные визы сроком до одного года. Оформить документ можно на основании заявления гражданина России. Более того, выезжать из РФ каждые три месяца иностранным гостям теперь не придется. Данное правило упраздняется.

Также сообщалось, что иностранцев в России хотят обязать сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе. Речь идет о зарубежных гражданах, которые находятся на территории РФ более 30 дней. Решение затронет и высококвалифицированных работников.