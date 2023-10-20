В Байконуре сообщили об опасности для комплекса из-за вспышки кори в Казахстане

Фото: roscosmos.ru

Власти Байконура решили усилить работу по вакцинации на комплексе из-за возможного ухудшения эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой кори в Казахстане, сообщили в администрации города.

Вакцинацию проведут среди групп населения, имеющих низкий охват прививками, особенно среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся образовательных организаций.

По данным санитарно-эпидемиологических служб Казахстана, количество случаев кори, зарегистрированных в стране с начала года, составило более семи тысяч человек. Эпидемиологи республики прогнозируют, что пик заболеваемости корью придется на конец осени.

Ранее вспышку кори зафиксировали в Арзамасском районе Нижегородской области. Инфекция распространилась от непривитого ребенка, который приехал из другого региона в деревню Малое Туманово, где обнаружили основное количество заболевших.

До этого более 80 случаев кори выявили в Татарстане. 39 заразившимися инфекционным заболеванием оказались дети. Кроме того, в ходе работы с пациентами медики установили, что 41 человек прибыл из-за рубежа.

Эксперты отметили рост сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ