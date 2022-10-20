В администрации Запорожья не планируют объявлять мобилизацию в регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Администрация Запорожья заявила, что объявлять мобилизацию в регионе не планируют. Об этом сообщает ТАСС.

"Мобилизация объявлена не будет", – говорится в сообщении.

19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Также было дано поручение оперативно представить предложения о мерах, которые будут применяться в данных регионах.

Помимо этого, глава РФ подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России. Отмечалось, что главы регионов должны будут выполнить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, а также защите от ЧС природного и техногенного характера.



Временные пункты мобилизации в Москве закрылись в связи с выполнением плана

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