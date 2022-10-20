В ГД прокомментировали школьные учения с "террористами" в Геленджике

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Организаторов школьных учений, которые провели тренировочные занятия с детьми, наказывать не стоит, хотя ситуация могла вызвать психологическую травму у учеников. Таким мнением поделился первый зампред комитета нижней палаты парламента Михаил Берулава.

19 октября Росгвардия и местная антитеррористическая комиссия организовали тренировки, во время которых люди в масках стреляли в потолок из охолощенного оружия в школе № 1.

По словам Берулава, подобные учения следует проводить не спонтанно, чтобы не нанести психологическую травму ребятам. Также он подчеркнул, что такие тренировки нужно организовывать совместно с директорами школ.

"Я против наказания. Надо те требования, которые я уже обозначил, чтобы учитывались", – поделился он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что мероприятие, на котором детям показали оружие во время занятия в дошкольном учреждении Королева, было согласовано с родителями и администрацией. Уточнялось, что был подготовлен рассказ о профессии разведчика ко Дню отца.

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