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20 сентября, 14:46

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Юрист Хаминский заявил о необходимости уплатить налоги до 1 декабря

Юрист предупредил россиян о необходимости заплатить налоги до 1 декабря

Фото: 123RF/rrraven

Россияне должны уплатить земельный и транспортный налог, а также налог на имущество не позднее 1 декабря, заявил в беселе с РИА Новости глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Некоторое время назад Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала направлять гражданам, которые владеют транспортными средствами, участками земли, а также объектами недвижимости, уведомления для выплат налогов на их собственность за 2023-й год.

Эти виды налогов российские граждане должны уплачивать в срок до 1 декабря года, следующего за тем, по истечении которого и была начислена выплата, напомнил Хаминский.

Вместе с тем, по данным СМИ, россиянам начали приходить уведомления от ФНС о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023-й год. Они содержат данные о банках, в которых были открыты вклады, а также сумме процентов по счетам и депозитам, сумме, с которой должен быть уплачен налог, и общем размере выплаты.

ФНС начала рассылать уведомления об уплате налогов на доходы от банковских вкладов

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