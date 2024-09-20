Юрист Хаминский заявил о необходимости уплатить налоги до 1 декабря

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Россияне должны уплатить земельный и транспортный налог, а также налог на имущество не позднее 1 декабря, заявил в беселе с РИА Новости глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Некоторое время назад Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала направлять гражданам, которые владеют транспортными средствами, участками земли, а также объектами недвижимости, уведомления для выплат налогов на их собственность за 2023-й год.

Эти виды налогов российские граждане должны уплачивать в срок до 1 декабря года, следующего за тем, по истечении которого и была начислена выплата, напомнил Хаминский.

Вместе с тем, по данным СМИ, россиянам начали приходить уведомления от ФНС о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023-й год. Они содержат данные о банках, в которых были открыты вклады, а также сумме процентов по счетам и депозитам, сумме, с которой должен быть уплачен налог, и общем размере выплаты.