Врач объяснил, как выявить "Пиролу" и чем она отличается от других вариантов вируса

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

При заражении родственные COVID-19 мутации имеют примерно похожую симптоматику. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на терапевта и главврача лаборатории "Гемотест" Максима Маскина.

По его словам, вирусы могут подстраиваться под окружающую среду. Штамм "Пирола", который является одной из мутации COVID-19, пока не обнаружен в России. Но из-за быстрого распространения в Европе может в ближайшее время появиться в стране.

"Потеря вкуса и обоняния, кашель, слабость – так показывали себя и многие другие типы коронавируса. Но было видно, что поражающая сила вируса снижалась. Тот же "Омикрон" хоть и обладал высокой заразностью, но чаще всего пациенты переносили болезнь в легкой форме", – рассказал врач.

Как он утверждает, штамм "Пирола" способен обходить защитный барьер иммунитета, но вирус может проявить себя только на третий-пятый день после заражения. При этом Маскин добавил, что в осенне-зимний период будут активны сразу две мутации коронавируса – "Эрис" и "Пирола". Они, по его словам, очень заразны, поэтому заболеваемость будет высокой.

"В случае с "Эрисом" симптомы не яркие, а течение легкое. Относительно свежего штамма BA.2.86 такой уверенности нет. Известно лишь, что тесты способны обнаружить новый тип вируса", – заявил эксперт.

Кроме того, специалист рассказал, что вакцины, подавляющие "Омикрон", могут уменьшить вероятность тяжелого течения и нового штамма вируса. Однако он отмечает, что вакцины все-таки нужно еще усовершенствовать, чтобы полностью бороться с "Пиролой".

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что на территории РФ не зафиксировали ни одного пациента с новым штаммом коронавируса "Пирола".

Иммунологи рассказали, когда может произойти всплеск заболеваемости коронавирусом в РФ