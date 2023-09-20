Эксперт рассказал об обратной стороне любви к порядку

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Патологическая страсть к порядку может говорить об обсессивно-компульсивном расстройстве, оператуарном функционировании (чрезмерно возбужденное состояние психики) и педантизме. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на клинического психолога, психоаналитика Юрия Грязева.

"Педант с обсессивно-компульсивным типом личности (не путать с расстройством) – это такой тип людей, у которых все с иголочки: рядом с ними можно себя почувствовать неухоженным", – уточнил он.

По его мнению, у этого качества существует обратная сторона – это срывы в загулы, случайный секс и алкоголь. Грязев отметил, что такие люди способны эпизодически хотеть что-то отвратительное. Они долго копят напряжение, подавляют агрессию и недовольство, а в результате происходит срыв, от которого они сами страдают.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что пыль в квартире может переносить вредные микроорганизмы, вызывать аллергическую реакцию. Страдающим легочными заболеваниями людям желательно, чтобы пыли было в квартире как можно меньше, уточнила она.